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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2024

14
AUGUST
2024
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البناء

تعتقد جهات دبلوماسية غربية أنّ المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الإيرانية بالإنابة الذي استعرض بالتفصيل الاتّصالات والنشاطات الدبلوماسية والمرجعيات في القانون الدولي التي تحكم كيفية التعامل مع العدوان وحالة الدفاع المشروع عن النفس ليخلص إلى القول إن الردّ الإيراني قانوني ومشروع وآتٍ حكمًا وبقياس ردع كيان الاحتلال عن تكرار الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة. يعني أن الأمر الآن صار للميدان وأقفل الباب أمام السياسة والدبلوماسية.


قال خبراء في الشؤون الإستراتيجية إنّ إعلانات وزارة الحرب الأميركية التفصيلية عن نوعية وعدد القطع البحرية وحاملات الطائرات والأسلحة التي ترسلها إلى المنطقة وبعدها إعلان وزارة الخارجية عن كميات عدد الطائرات التي تمّت الموافقة على بيعها للكيان وقيمتها بمليارات الدولارات ثمّ قيمة صفقة قذائف مدفعية تعبير عن مراهنة أميركية على وظيفة رادعة لهذه الإعلانات في التأثير على قرار إيران وقوى المقاومة لجهة طبيعة وحجم الرد المقبل. وعلّق الخبراء بأن هذا الرهان علامة على عدم معرفة فعلية بحسابات إيران وقوى المقاومة.

اللواء


أبلغت دولة أميركية عاصمة تستعد للردّ على اغتيال هنية أنها لا تقبل استهداف المدنيين في "إسرائيل".

لا يُخفي نائب شوفي ينتمي إلى عائلة سياسية تاريخية من أن التعايش مع أحزاب الحرب، ينطوي على صعوبات سياسية وخدماتية معيقة لعمله كنائب.

تساءل خبراء طاقة: لماذا يستمر العجز المالي في توفير شراء الفيول أو "الغاز أويل" ما دامت مؤسسة كهرباء لبنان تُجبي من المواطنين بالدولار الأميركي!

 الجمهورية

- كشف مرجع أمني يُشارك في مفاوضات غد الخميس أنّ اتفاق اطار أصبح جاهزًا وسيوضع على الطاولة كمنطلق لاستكمال البحث في الشروط والشروط المضادة المستجدّة.
- ينوي أحد النواب الاستقالة من موقع تنظيمي استباقًا لقرار يفصله من التنظيم.
- ما زالت دائرة رسمية حيوية تتعثر في أدائها وتعطي إفادات ورقية هزيلة بدل بطاقات رسمية على رغم مداخيلها الكبيرة.

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