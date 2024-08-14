عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2024

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الأخبار

- ألاعيب فترة الانتظار: "إسرائيل" تريد فصل الجبهات

- ‫واشنطن تكرّر طلب ترتيبات تضمن "عودة آمنة ومستدامة للمستوطنين" | بري: كان من الأفضل تأجيل زيارة هوكشتين

- ‫فرنسا وروسيا: تقاطع العودة والانكفاء في الوقت الصعب

- ‫لا سلطة للبلديات لمنع دخول النازحين إلى مناطقها

البناء

- الخارجيّة الإيرانيّة قدّمت مطالعتها الختاميّة عن حق الردّ الرادع.. والأمر للميدان

- واشنطن تعزّز حشدها العسكريّ وتعلن تسليم الكيان مزيدًا من الطائرات والقذائف

- نيويورك تايمز: نتنياهو يضع شروطًا إضافيّة للتفاوض.. وواشنطن تهمّها الصورة

اللواء

- مهمَّة متفجِّرة لهوكشتاين في بيروت: وقف النار أو الدمار

- جلسة "مالية – إدارية" لمجلس الوزراء اليوم.. و"التيار" يحرِّض بكركي على الحكومة

- أي طوارئ والبلد في غرفة الإنعاش!

- فشل المفاوضات يضع المنطقة على شفا حرب واسعة

الديار

- ثلاثة أسابيع حاسمة في المنطقة والحشود الأميركية البحرية والجوية هجومية لا دفاعية

- هوكشتاين إلى بيروت؟ ماذا في جعبته؟.. "ستارلينك" ترفض مساعدة لبنان

الجمهورية

- استنفار دبلوماسي عشية المفاوضات