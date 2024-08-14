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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 آب 2024

14
AUGUST
2024
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الأخبار

- ألاعيب فترة الانتظار: "إسرائيل" تريد فصل الجبهات
- ‫واشنطن تكرّر طلب ترتيبات تضمن "عودة آمنة ومستدامة للمستوطنين" | بري: كان من الأفضل تأجيل زيارة هوكشتين
- ‫فرنسا وروسيا: تقاطع العودة والانكفاء في الوقت الصعب
- ‫لا سلطة للبلديات لمنع دخول النازحين إلى مناطقها

البناء
- الخارجيّة الإيرانيّة قدّمت مطالعتها الختاميّة عن حق الردّ الرادع.. والأمر للميدان
- واشنطن تعزّز حشدها العسكريّ وتعلن تسليم الكيان مزيدًا من الطائرات والقذائف
- نيويورك تايمز: نتنياهو يضع شروطًا إضافيّة للتفاوض.. وواشنطن تهمّها الصورة

اللواء
- مهمَّة متفجِّرة لهوكشتاين في بيروت: وقف النار أو الدمار
- جلسة "مالية – إدارية" لمجلس الوزراء اليوم.. و"التيار" يحرِّض بكركي على الحكومة
- أي طوارئ والبلد في غرفة الإنعاش!
- فشل المفاوضات يضع المنطقة على شفا حرب واسعة

 الديار
- ثلاثة أسابيع حاسمة في المنطقة والحشود الأميركية البحرية والجوية هجومية لا دفاعية
- هوكشتاين إلى بيروت؟ ماذا في جعبته؟.. "ستارلينك" ترفض مساعدة لبنان

الجمهورية
- استنفار دبلوماسي عشية المفاوضات

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