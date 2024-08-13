A + A -

الغموض الشديد سيِّد الموقف على المستوى الإقليمي.

فمصير مفاوضات الخامس عشر من آب لا يزال معلقاً، في انتظار توصل الأفرقاء إلى اتفاق تمهيدي يحوِّل التاريخ المذكور موعداً محتملاً لإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتالياً في جنوب لبنان، ويؤدي على الأرجح إلى تأخير الرد الإيراني على إسرائيل، كما نقلت وكالة رويترز اليوم.

أما الخيار الآخر، فالمجهول، الذي قد يشهد حرباً يدرك الجميع أين ستبدأ، لكنهم لا يعرفون كيف ستنتهي ومتى، خصوصاً في ضوء انخراط القوى الكبرى في معاركها السياسية، كما هي الحال بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية الاميركية، أو العسكرية، كما هو وضع روسيا، في ضوء الحركة الأوكرانية الميدانية المستجدة في الأيام الماضية.

وفي خضم كل ذلك، يترقب لبنان الرسمي والشعبي وصول الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين الى لبنان آتياً من الكيان العبري. فهل سيحمل معه هذه المرة حلاً مقبولاً وقابلاً للتطبيق؟ أم تهديداً جديداً لن ينصاع له حزب الله بكل تأكيد؟

الساعات المقبلة مفصلية وحاسمة، فإما خروج مفاجئ من النفق، وإما خنق بصيص النور الذي برز فيه في الايام الماضية، بناء على الطرح القطري-التركي-الاميركي.