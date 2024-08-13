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الهيئة السياسية في "التيار" تحذِّر حكومة ميقاتي من "تهريب" تعيينات وتشيد بوعي التياريين: الإلتزام بالنظام أساس الإنتماء

13
AUGUST
2024
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عقدتْ الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، وأصدرت البيان الآتي:

- في ضوء العدوان الإسرائيلي المتمادي واخبار الحشود العسكرية في المنطقة، تتطلّع الهيئة السياسية الى انجاح أي احتمال لوقف إطلاق النار في غزة. وتأمل أن ينعكس ذلك إيجاباً على لبنان أولاً وبالتالي ألا تتصاعد الحرب عليه.

- تحذّر الهيئة السياسية حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والناقصة الشرعية من القيام بتهريبة تعيينات إدارية مخالفة للميثاق والدستور والقوانين في ظل انشغال اللبنانيين بالمخاطر الوجودية، ذلك أن إجراء هذه التعيينات هو إمعان في ضرب الشراكة والاعتداء على رئاسة الجمهورية.
وتدعو الهيئة بكركي وقوى المعارضة، والوزراء الذين اتخذوا موقفاً مبدئياً من رفض التعيينات في ظل الشغور الرئاسي، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لهذا الاعتداء.

- تؤكِّد الهيئة السياسية أن الإلتزام الحزبي بنظام التيار هو اساس الانتماء وبالتالي لا حاجة لوساطات أو مبادرات من خارج الانتظام العام، وأن المقبول فقط هو الالتزام بسياسة التيار وبالنظام الداخلي وأصول العمل من ضمنه.
وتنوه الهيئة بما أظهره التيار لجهة تماسك القاعدة التيارية وتضامنها في مواجهة مؤامرة ضرب التيار من الداخل خدمةً لأهداف لم تعُد خافية على أحد، كما تشيد بتماسك التياريين ووعيهم لمخاطر ما يجري.

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