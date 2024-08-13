living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثولِيكِ تعلن عن حفلِ نقلِ جثمانِ البطرِيرك أَغاجانيان الى بيروت: نأْمل أن تكون هذِهِ المناسبة فرصة لِتجسِيدِ قِيمِ الوحدةِ والتّسامحِ

13
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقِدَتْ بَطْرِيرْكِيَّةُ بَيْتِ كِيلِيكِيَا لِلأَرْمَنِ الكَاثُولِيكِ، فِي مَقَرِّهَا فِي الأَشْرَفِيَّةِ، مُؤْتَمَرًا صَحَافِيًّا لِلإِعْلَانِ عَنْ حَفْلِ نَقْلِ جُثْمَانِ خَادِمِ الرَّبِّ الكَارْدِينَالِ البَطْرِيرْك كْرِيكُور بِيِدْرُوسْ أَغَاجَانْيَانْ مِنْ رُومَا إِلَى بَيْرُوتَ.
وَتَحَدَّثَ بِاسْمِ البَطْرِيرْكِيَّةِ الأُسْقُفُ المُعَاوِنُ لِأَبْرَشِيَّةِ بَيْرُوتَ المِطْرَان كْرِيكُور بَادِيشَاهْ فَقَالَ:نَجْتَمِعُ فِي مَقَرِّ بَطْرِيرْكِيَّةِ الأَرْمَنِ الكَاثُولِيكِ لِنُعْلِنَ بِفَرَحٍ وَاعْتِزَازٍ عَوْدَةَ رَمْزٍ مِنْ رُمُوزِ لُبْنَانَ، أَيْقُونَةً وَطَنِيَّةً، خَادِمَ الرَّبِّ، كَاردِينَالِ الكَنِيسَةِ الجَامِعَةِ، المُثَلَّثِ الرَّحَمَاتِ الكَاثُولِيكُوسِ البَطْرِيرْكِ كِرِيكُور بيدْرُوس أَغَاجَانْيَان.
فِي يَوْمِ الخَمِيسِ 12 أَيْلُول 2024، وَفِي تَمَامِ السَّاعَةِ السَّابِعَةِ مَسَاءً، سَتَشْهَدُ سَاحَةُ الشُّهَدَاءِ فِي بَيْرُوتَ حَفْلَ اسْتِقْبَالٍ مَهِيبٍ لِجُثْمَانِ خَادِمِ الرَّبِّ أَغَاجَانْيَان، حَفْلًا يَجْمَعُ اللُّبْنَانِيِّينَ مِنْ كُلِّ الأَطْيَافِ وَالمَذَاهِبِ، فِي مَشْهَدٍ يَعْكِسُ عُمْقَ إِيمَانِنَا بِوَحْدَتِنَا الوَطَنِيَّةِ. سَيَتَرَأَّسُ هَذَا الحَفْلَ صَاحِبُ الغِبْطَةِ الكَاثُولِيكُوسِ البَطْرِيرْكِ رُوفَائِيل بيدْرُوس مِينَاسِيَان الكُلِّي الطُّوبَى، بَطْرِيرْكُ بَيْتِ كِيلِيكِيَا لِلأَرْمَنِ الكَاثُولِيك. وَسَيَتَضَمَّنُ الحَفْلَ حُضُورَ شَخْصِيَّاتٍ دِينِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ وَاجْتِمَاعِيَّةٍ بَارِزَةٍ، إِلَى جَانِبِ أَبْنَاءِ الطَّائِفَةِ الأَرْمَنِيَّةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ وَجَمِيعِ اللُّبْنَانِيِّينَ الَّذِينَ يُبَادِلُونَ الكَاردِينَالَ أَغَاجَانْيَانَ الاحْتِرَامَ وَالتَّقْدِيرَ.
بَعْدَ ذَلِكَ، سَيُنْقَلُ جُثْمَانُ الكَاردِينَالِ أَغَاجَانْيَان فِي مَوْكِبٍ مَهِيبٍ إِلَى ضَرِيحِهِ الدَّائِمِ فِي كَاتِدْرَائِيَّةِ مَارْ غِرِيغورْيُوس وَمَارْ إِلْيَاسَ النَّبِيِّ لِلأَرْمَنِ الكَاثُولِيكِ فِي سَاحَةِ الدِّبَاسِ - بَيْرُوتَ.
فِي 28 تِشْرِين الأَوَّل 2022، بَدَأَتْ فِي رُومَا رِحْلَةُ تَقْدِيسِ الكَاردِينَالِ أَغَاجَانْيَان، رِحْلَةُ تَكْرِيمٍ لِشَخْصِيَّةٍ كَرَّسَتْ حَيَاتَهَا لِخِدْمَةِ اللهِ وَالوَطَنِ. وَاليَوْمَ، نَسْتَقْبِلُ جُثْمَانَهُ الطَّاهِرَ القَادِمَ مِنَ المَدِينَةِ الخَالِدَةِ (رُومَا) إِلَى بَلَدِ القِدِّيسِينَ (لُبْنَان) لِنُوَدِّعَهُ فِي ضَرِيحِهِ الدَّائِمِ فِي كَاتِدْرَائِيَّةِ مَارْ غِرِيغورْيُوس وَمَارْ إِلْيَاسَ النَّبِيِّ لِلأَرْمَنِ الكَاثُولِيكِ فِي سَاحَةِ الدِّبَاسِ.

أَيُّهَا الأَحِبَّةُ، إِنَّ اسْتِقْبَالَ جُثْمَانِ الكَاردِينَالِ أَغَاجَانْيَانَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى كَوْنِهِ مُنَاسَبَةً دِينِيَّةً فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ تَجْسِيدٌ لِلرُّوحِ الوَطَنِيَّةِ وَالوَحْدَةِ الَّتِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا اللُّبْنَانِيُّونَ مِنْ مُخْتَلَفِ الطَّوَائِفِ وَالمَذَاهِبِ. نَحْتَفِلُ اليَوْمَ بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَرَّسَ حَيَاتَهُ لِخِدْمَةِ الوَطَنِ وَالكَنِيسَةِ، وَحَمَلَ عَلَى عَاتِقِهِ مَسْؤُولِيَّاتٍ كَبِيرَةٍ، كَانَ مِنْ أَبْرَزِهَا تَوَلِّيهِ مَنْصِبَ رَئِيسِ مَجْمَعِ العَقِيدَةِ وَالإِيمَانِ، وَمُشَارَكَتُهُ فِي انْتِخَابِ البَابَا يُوحَنَّا الثَّالِثِ وَالعِشْرِينَ، وَالبَابَا بُولُسَ السَّادِسِ.
هَذَا الحَدَثُ التَّارِيخِيُّ يَأْتِي لِيَسْتَكْمِلَ مَسِيرَةَ تَطْوِيبِ البَطْرِيرْكِ الدُّوَيْهِي، الَّذِي تَمَّ فِي الثَّانِي مِنْ آبِ الحَالِي. الرَّجُلَانِ، كِلَيْهِمَا مَنَارَتَا نُورٍ وَإِيمَانٍ، وَقَدْ قَدَّمَا خَدَمَاتٍ جَلِيلَةً لِلْكَنِيسَةِ وَالوَطَنِ.
تَرَكَ الكَاردِينال أَغَاجَانْيَان إِرْثًا عَظِيمًا مِنَ الإِيمَانِ وَالمَحَبَّةِ، وَوَصِيَّةً مُؤَثِّرَةً تُعَبِّرُ عَنْ تَوَاضُعِهِ العَمِيقِ، وَرَغْبَتِهِ فِي أَنْ يَعِيشَ وَيَمُوتَ كَابْنٍ مُطِيعٍ فِي اِتِّحَادٍ كَامِلٍ مَعَ الكَنِيسَةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ، وَالقِدِّيسَةِ العَذْرَاءِ مَرْيَم. وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ وَفَاتِهِ فِي 16 أَيَّار 1971، فَإِنَّ ذِكْرَاهُ مَا زَالَتْ رَاسخةً فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ بِقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ مِنْ خِلَالِ شَفَاعَتِهِ العَظِيمَة.
إِنَّ دَوْرَ الكَاردِينال أَغَاجَانْيَان فِي تَارِيخِ لُبْنَانَ لَا يُضَاهَى؛ فَهُوَ كَانَ صَوْتًا لِلْمَظْلُومِينَ، وَسَنَدًا لِلضُّعَفَاءِ، وَعَمِلَ جَاهِدًا عَلَى تَوْحِيدِ اللُّبْنَانِيِّينَ وَتَقْرِيبِ وُجُهَاتِ النَّظَرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. لَقَدْ كَانَ مِثَالًا يُحْتَذَى بِهِ فِي الأَخْلَاقِ وَالكَرَمِ وَالتَّوَاضُعِ، وَتَرَكَ بَصْمَةً وَاضِحَةً فِي نَفْسِ كُلِّ مَنْ عَرَفَه.
مَعَ عَلَامَةِ الرَّجَاءِ المُبَارَكَةِ هَذِهِ الَّتِي خَصَّنَا اللهُ فِيهَا نُكْمِلُ رِسَالَتَنَا، وَنَحْنُ نَحْمِلُ قِيَمَ كَنِيسَتِنَا الأَرْمَنِيَّةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ وَإِرْثَهَا العَظِيم. وَغَدًا سَيُصْبِحُ لَدَيْنَا طُوبَاوِيٌّ جَدِيدٌ يَرْتَفِعُ اِسْمُهُ عَلَى مَذَابِحِ الكَنِيسَة، لِنُعْلِنَ مِنْ جَدِيدٍ أَنَّنَا شَعْبٌ مَا تَعِبَ مِنَ الخِدْمَةِ وَالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ نَشْرِ كَلِمَةِ اللهِ فِي كُلِّ أَقَاصِي العَالَم. بِرُوحِ الرُّسُل، عَمِلَ الكَاردِينال أَغَاجَانْيَان عَلَى مَدِّ جُسُورِ المَحَبَّةِ وَالتَّسَامُحِ بَيْنَ الكَنَائِس، حَيْثُ عَمِلَ بِلَا كَلَلٍ مِنْ أَجْلِ تَقْرِيبِ المَسَافَاتِ بَيْنَ الكَنَائِسِ الشَّرْقِيَّةِ وَالغَرْبِيَّةِ، مُعْتَبِرًا أَنَّ هَذِهِ الوَحْدَةَ هِيَ الشَّهَادَةُ الأَبْلَغُ لِلإِنْجِيلِ فِي عَالَمِنَا المُتَشَظِّي. فَهَنِيئًا لِلْكَنِيسَةِ أَجْمَع، وَلِلُبْنَانَ هَذِهِ الفَرْحَةَ الكَبِيرَة: الكَاردِينال كِرِيكُور بيدْرُوس أَغَاجَانْيَان، بَطْرِيرْكُ الأَمْس، قِدِّيسُ الغَد.
إِذًا، هُوَ بَطْرِيرْكُ الأَمْس، وَقِدِّيسُ الغَد، كَمَا يَتَمَنَّاهُ أَبْنَاءُ الكَنِيسَةِ الأَرْمَنِيَّة. هُوَ خَادِمُ الرَّبِّ الَّذِي حَمَلَ فِي قَلْبِهِ آلَامَ شَعْبِهِ المَجْرُوحِ وَالمُشَرَّدِ بَعْدَ وَيِلَاتِ الإِبَادَةِ الأَرْمَنِيَّة، لِتَتَحَوَّلَ هَذِهِ الآلَامُ بِمَسِيرَةِ عَمَلِهِ وَحَيَاتِهِ الصَّالِحَةِ إِلَى رِسَالَةِ قِيَامَةٍ بَهِيَّةٍ تَشُعُّ فِي ظُلُمَاتِ أَيَّامِنَا الحَالِيَّةِ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ الصُّعُوبَاتِ وَالتَّجَارِبِ الَّتِي نَعِيشُهَا فِي الشَّرْقِ الأَوْسَط.
إِنَّهُ لَشَرَفٌ عَظِيمٌ لَنَا أَنْ نَدْعُوَ الجَمِيعَ إِلَى المُشَارَكَةِ فِي هَذَا الاِحْتِفَالِ الوَطَنِيِّ وَالرُّوحِيِّ. وَنَأْمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ المُنَاسَبَةُ فُرْصَةً لِتَجْسِيدِ قِيَمِ الوَحْدَةِ وَالتَّسَامُحِ وَالتَّعَايُشِ المُشْتَرَكِ فِي وَطَنِنَا الحَبِيب، وَأَنْ يَظَلَّ إِرْثُ الكَاردِينال أَغَاجَانْيَان مِنَ الإِيمَانِ وَالمَحَبَّةِ مُلْهِمًا لِلأَجْيَالِ المُقْبِلَة.
شُكْرًا لَكُم جَمِيعًا، وَنَتَطَلَّعُ إِلَى المُشَارَكَةِ الكَثِيفَةِ فِي هَذَا الحَدَثِ التَّارِيخِيِّ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   