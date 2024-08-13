"الحزب وفر على الجيش اللبناني شهداء"... وزير لبناني يكشف: هذا ما يسعى اليه هوكشتين!

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صرح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، اليوم الثلاثاء، أن "المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، يسعى للحفاظ على ماء وجه الولايات المتحدة الأميركية التي تبيّن أنها متورطة في كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لذلك قرر زيارة المنطقة"، لافتا إلى أن "هوكستين يخشى من أن تنكسر هيبة أميركا في المنطقة".



وأردف شرف الدين، في حديث لـ "سبوتنيك"، أنه "يجب الاطلاع على ما يحمله معه هوكستين من رسائل حتى ولو علمنا أنه يكذب"، مشيرًا إلى أن " كل هذه الزيارات المكوكية تهدف إلى تهدئة الوضع مع "قوى المقاومة" وليس مع الطرف المعتدي علينا على اعتبار أن الغرب يتعامل مع إسرائيل على أنّها دولة من دوله".



وتابع، "تم خرق السيادة اللبنانية بشكل فاضح عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتالي يحق لحزب الله الرد على هذه الاعتداءات على الرغم من التزامه الدائم بقواعد الاشتباك وتصرفه بشكل رزين في هذه المواجهة، على عكس إسرائيل التي ارتكبت جرائم يجب أن تدان وتحاسب عليها في المحكمة الدولية".

وتوجه شرف الدين إلى المعارضة اللبنانية في الداخل، قائلا: "حزب الله وفر على الجيش اللبناني شهداء، ومن المعيب التجريح بالمقاومة في هذه اللحظة المفصلية"، مديناً "كل الأفواه وكل الخطابات التي تخدم إسرائيل في هذا التوقيت الحساس".



وأشار إلى أن، "البند الأول لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الأربعاء، سيتضمن مناقشة تقرير يتعلق بخطة الطوارئ الحكومية وسيناقش رئيس لجنة الطوارئ ناصر ياسين كل التفاصيل المتعلقة بمواجهة أيّ عدوان موسع محتمل على لبنان".



وأردف شرف الدين، "إذا أردت السلم عليك الاستعداد للحرب".



ورأى أنه من "الضروري وجود لجنة طوارئ حكومية والتواصل في ما بين أعضائها ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بمراكز إيواء النازحين".



وأوضح شرف الدين، أن "هناك 100 ألف نازح حتى الساعة وقد يرتفع هذا العدد في حال وقع المحظور، وبالتالي هناك حاجة ملحة لدور كل الوزارات منها وزارة التربية التي تعمل على تجهيز المدارس لإيواء النازحين، ووزارة الداخلية التي ستشرف على صرف الاعتمادات للأمن والدفاع المدني، إضافة إلى دور وزارة الصحة إذ أن الوزير فراس الابيض سيقوم بجولةٍ يوم غد الأربعاء في منطقة الجبل للإشراف على الاستعدادات اللازمة وتأمين المستودعات لتخزين اللوازم الطبية، وأيضا لدور وزارة الطاقة المتعلق بمخزون المشتقات النفطية الكافية لشهر ونصف، وبالتالي كل وزارة تقوم بدورها وتقدم التقارير اللازمة للجنة ليبنى على الشيء مقتضاه".



وعن احتمالية وقوع حرب موسعة على لبنان، شدد "على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله حين هدد الاقتصاد الإسرائيلي عبر استهداف المصانع ومراكز الإنتاج وتوليد الطاقة والتي تبلغ تكلفتها مئات المليارات".



وحول حادثة "مجدل شمس"، قال شرف الدين: "الادعاءات الإسرائيلية قد تؤثر فقط على الغرب عبر إعلامهم، ولكن في منطقتنا الجميع يعرف الوقائع، والقيادات الدرزية تعرف جيّدا أنّ إسرائيل تريد أن تزرع فتيل الفتنة في المنطقة، بدليل مواقف كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمير طلال إرسلان إضافة إلى المشايخ الدرزية".