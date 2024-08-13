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بالصور- "لبقاء التواصل بين لبنان المقيم ولبنان الانتشار"... لقاء لمنتشري التيار مع اعضاء تكتل لبنان القوي (بعدسة الزميل جورج فغالي)

13
AUGUST
2024
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بعد اتخاذ قرار الغاء العشاء السنوي لقطاع الانتشار الاسبوع الماضي نظراً للظروف الصعبة الراهنة ، اقام منسق عام قطاع الانتشار نديم جرداق لقاء جمع في خلاله عدداً من المنتشرين التياريين في مختلف الدول في العالم لمناقشة هواجسهم ومشاركتهم تطلعاتهم في اتجاه وطنهم الام ولعرض النقاط التي يمكن التنسيق من خلالها لبقاء التواصل بين لبنان المقيم ولبنان الانتشار.
اللقاء الذي تخلله غداء ونقاش شارك فيه الى جانب صاحب الدعوة جرداق واعضاء اللجنة اعضاء تكتل لبنان القوي النواب فريد البستاني ، اسعد درغام، جورج عطالله ، غسان عطالله،ندى البستاني ، شربل مارون والنائب السابق ادي معلوف والوزيرين السابقين بيار رفول وفادي جريصاتي ونواب رئيس التيار مارتين نجم كتيلي ، غسان خوري وناجي حايك والمحامي وديع عقل ورئيس مجلس ادارة او تي في روي هاشم وحشد من الفاعليات والمناصرين.
بعد كلمة ترحيب من جرداق مشيداً بدور الانتشار ومثنياً على جهودهم في المجالات كافة تحدث رفول الذي اكد ان النضال ليس رهانا بل مسيرة حياة مشدداً على ان
الايمان ببناء وطن للجميع هو مسيرة مليئة بالتضحيات وعهد ووعد بالاستمرار حتى تحقيق حلم اقامة دولة تليق بتضحيات الشهداء وبحياة ابنائنا.
واستذكر اصرار العماد عون منذ الثمانينيات على النضال لتحرير الشعب قبل الوطن

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