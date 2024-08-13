الحرارة ترتفع بشكل كبير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الشمالية تزيد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع وتتخطى معدلاتها بخاصة في الداخل، ومن المتوقع ان تعود مجددا الى معدلاتها يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اب في بيروت بين 25 و 33 ، طرابلس بين 23 و 32، في زحلة بين 18 و 35 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تكون الرياح ناشطة شمال البلاد.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الشمالية تزيد الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض فيردرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر مع تشكل بعض التيارات المائية

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 21 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا شمال البلاد ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 19,27