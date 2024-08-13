الجماعة الاسلامية: كنا نطالب النائبة أيوب بالإعتذار وأظهر بيان أبو مرعي وكأننا نحن من اعتذر!

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صدر عن نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود البيان التالي: "توضيحاً للخبر المنقول عن الأستاذ مرعي أبو مرعي بعد اللقاء الذي جمعنا، حيث طرح الأستاذ أبو مرعي مبادرة للقاء مع النائبة غادة أيوب لترطيب الأجواء، ولحل الخلاف الذي تسبب به كلامها حول المواجهة المستمرة منذ ١٤٠٠سنه.

أكدت خلال اللقاء على النقاط التالية:

أولاً: ليس هنالك أي خلاف شخصي مع النائب أيوب، وهي تعيش في صيدا كأنها من أبناء المدينة، ونرفض الإساءة الشخصية لها، ولكن العلاقات الشخصية شيء والشأن العام والمواقف السياسية شأن آخر.

ثانياً: إن مشكلة النائبة أيوب ليست مع الجماعة الإسلامية، بل مع كل من سمع كلامها واعتبره كلاماً مسيئاً وتحريضياً.

ثالثاً: الجماعة كانت حريصة منذ البداية على تدارك الأمر من قِبل النائبة أيوب، وتواصلت معها طالبةً توضيحاً لكلامها، ولكنها ترددت بداية الأمر ولم تصدر بيانها إلا بعد صدور بيان الجماعة.

رابعاً: كل ما حصل كان يمكن تداركه لو أن النائبة أيوب في توضيحها كانت أكثر دقة وشجاعة وختمت التوضيح بعبارة (وأنا أعتذر لكل من فهم كلامي بغير محله).

خامساً: في الوقت الذي كنا نطالب النائبة أيوب بالإعتذار، أظهر البيان الصادر عن الأستاذ مرعي أبو مرعي وكأننا نحن من تأسف واعتذر، وهذا منافٍ للدقة.

وختم البيان:" في الوقت الذي نحترم فيه الإختلاف السياسي، ونحرص على العيش المشترك ونتمسك بعلاقتنا الطيبة مع شرق صيدا وصولاً إلى جزين، ونرفض الإحتكام لأي شكل من أشكال العنف بين أبناء الوطن الواحد، فإننا نرفض أي خطاب فتنوي وأي مواقف سياسية تظهر وكأنها تتماهى مع سردية العدو الصهيوني في عدوانه على لبنان وفلسطين، وندعو الجميع لنكون صفاً واحداً دفاعاً عن لبنان وشعبه".