حتى صباح اليوم... 15 "هزة ارتدادية"!

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اشارت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس ، اليوم الثلاثاء، "الهزة متوسّطة الحجم التي شعر بها اللبنانيون بعيد منتصف الليل كان موقعها منطقة حماة السورية بقوة 5،1 على مقياس ريختير".



ولفتت، في حديث لـ"صوت لبنان" الى الاستمرار في تسجيل الهزات الارتدادية الخفيفة التي بلغت حوالي 15 هزة ارتدادية منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.



وكانت قد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل" شعروا "بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الإثنين الثلاثاء".

ومن جانبه، قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، أن الزلزال الذي تم تسجيله شمال سوريا "يعد من الزلازل المحسوسة، ولكنه لا يشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية".



وشعر بالزلزال سكان بعض مناطق العاصمة، عمّان، وشمال الأردن دون تسجيل أي أثر له في المملكة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وفي السادس من فبراير عام 2023، أسفر زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا قبيل الفجر عن نحو 60 ألف قتيل.