living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجنون الإسرائيلي بلا حسيب...

13
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ساعات مفصلية تفصل بين الحرب التي تلوّح بها إسرائيل، بانتظار الرد الإيراني المُرتقب، وسط تساؤلات حول موعده، والترجيحات حول ما إذا كان سيسبق محادثات الهدنة الجديدة في 15 آب الجاري. وفيما تُقرع طبول الحرب في المنطقة، استقدمت الولايات المتحدة الأميركية أساطيلها وحاملات طائراتها الحربية وغواصاتها إلى المتوسط بحجة الرد المنتظر على اغتيال القائدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر، ومن جهة اخرى أوفدت آموس هوكشتاين الى المنطقة لمحاولة نزع صاعق التوتير.

في السياق، اعتبرت مصادر متابعة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن ما يجري حفلة جنون مدروسة بين أميركا واسرائيل لحرف الأنظار عن المجازر التي ترتكبها اسرائيل بشكل يومي ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية كما جنوب لبنان. 

في هذه الأثناء، استمر الوضع الميداني على حاله من المواجهات الميدانية، فيما العدو مستمر في عدوانه على طول الحدود الجنوبية من الناقورة حتى مزارع شبعا وذلك باعتراف وزير الدفاع يواف غالانت، بينما يرد "الحزب" في المقابل على هذه الاعتداءات إذ أضحت مسيّراته تستهدف مواقع جديدة لم تصلها من قبل.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   