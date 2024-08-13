الاستعدادات الإيرانيّة تشير إلى التخطيط لهجوم كبير!

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وسط تقديرات تتراوح بين اليوم والثلاثاء المقبل تتوزّع المخاوف الأميركية والإسرائيلية من ضربة إيرانية قوية تستهدف كيان الاحتلال رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل أسبوعين، وبينما حذّر بيان أميركي ألماني فرنسي بريطاني إيطالي إيران وقوى المقاومة من مهاجمة “إسرائيل” معلناً الوقوف إلى جانبها بوجه أي عملية تستهدفها، تحدّث كل من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الحرب في كيان الاحتلال والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عن ترتيبات لمواجهة خطر ردّ، تمّ وصفه بالهجوم الكبير وفقاً لما نقلته شبكات التلفزة الأميركية عن مشاورات أوستن وغالانت والتقديرات الاستخباريّة، وما أعلنه كيربي عن قيام أوستن بإعادة ترتيبات نشر القوات الأميركية وإضافة حاملة طائرات وغواصة نووية الى القوات المستعدة لمواجهة الهجوم الإيراني المرتقب، كما قال كيربي.

التحسب لخطورة رد حزب الله يتقدّم على خطورة الرد الإيرانيّ، كما يقول المعلقون في قنوات التلفزة العبرية، نظراّ لعدم قدرة القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة على المساعدة في صدّ ضربات حزب الله بسبب القرب الجغرافي، وحيث القدرة الإسرائيلية على التعامل مع هذه الضربات أظهرت محدوديّتها، وسوف تكون أقل فعالية إذا استخدم حزب الله أسلحة أشد تطوراً وأرسل كمية أكبر من طائراته الانقضاضية الحديثة وصواريخه الدقيقة دفعة واحدة.