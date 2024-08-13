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تحضيرات ايرانية لهجوم واسع النطاق على «إسرائيل»!

13
AUGUST
2024
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في مؤشر على ارتفاع منسوب التوتر، تراس وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن اجتماعا مع رؤساء أركان القوات المسلحة الأميركية لمتابعة التطورات في الشرق الأوسط، كما أمر بإرسال غواصة صاروخية إلى الشرق الأوسط وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات إلى المنطقة... وكانت الغواصة «يو إس إس جورجيا»، وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بصواريخ كروز، تعمل في البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة، بعد أن أكملت للتو التدريب بالقرب من إيطاليا. وقال البنتاغون إن الوزير لويد أوستن أمر الغواصة بالدخول إلى مياه الشرق الأوسط. ووفق شبكة «سي أن أن»، فإن «الإعلان عن حركة الغواصة هو رسالة واضحة لردع إيران «ووكلائها»، كما أمر أوستن مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» بتسريع عبورها إلى الشرق الأوسط.

في هذا الوقت، تفيد تقييمات إسرائيلية جديدة بأن إيران مصممة على شن الهجوم، رغم الانطباع الذي ساد في الأيام الأخيرة بأنها تراجعت أمام ضغوط سياسية، حسب هيئة البث الاسرائيلية، ورجحت أن الإيرانيين يعتزمون الانتقام والهجوم بصورة أوسع من الهجوم السابق. ونقلت هيئة البث عن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت قوله امس إن «الأعداء من إيران وحزب الله يهددون بإيذائنا بطرق لم يتبعوها في الماضي».

وكان موقع»أكسيوس» الاميركي، اكد أنّ وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت تحدّث هاتفيّاً، مع نظيره الأميركي لويد أوستن وأبلغه بأنّ الاستعدادات العسكرية الإيرانية تُشير إلى أنّ طهران تُجهّز لشنّ هجوم واسع النطاق على «إسرائيل». ونقل الموقع عن مصدرين معلومات تُفيد بأنّ «هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشراً وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة الخميس المقبل، وتعتقد الاستخبارات الاسرائيلية ان حزب الله سيشن هجومه خلال ساعات.

الديار
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