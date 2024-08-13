جنبلاط: حذار الفتنة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ابلغ مصدر قريب من الرئيس السابق الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى "الجمهورية" قوله "ان ظروف لبنان والمنطقة خطيرة جدا، وهو الامر الذي يؤكد الضرورة القصوى للتحصين الداخلي، ولإحباط اي محاولة خبيثة أيا كان مصدرها للعبث بأمن البلد وزرع الفتنة والفرقة بين اللبنانيين. والرهان ولو كان صعبا في الواقع الذي نحن فيه، الا أنه يبقى على وعي القيادات السياسية وغير السياسية لمنع خراب البلد".

ولفت المصدر الى انّ وليد جنبلاط كان أول من تحرّك في هذا الاتجاه واطلق تحذيرات متتالية، وقام بسلسلة من الخطوات في كل الاتجاهات لتجنّب سقوط البلد في ما يخطط له أعداء لبنان، إدراكا منه أن الخطر كبير جدا، يهدد الجميع ولا يستثني أحدا.

وردا على سؤال اعتبر المصدر ان الامور لا تبدو مشجعة في ما خص الملف الرئاسي.