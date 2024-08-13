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الأنباء الكويتية: ساعات الحسم تقترب، فإما الذهاب إلى تسوية باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ينسحب تاليا على «جبهة الإسناد» في جنوب لبنان، أو وضع المنطقة على شفا الاشتعال في أي لحظة.

واجتماع 15 آب أغسطس بشأن الوضع في غزة يشكل محطة مفصلية.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «في الوقت الذي يؤكد فيه المعنيون في لبنان أن الرد على اغتيال المسؤول العسكري الأول ل‍حزب الله فؤاد شكر، غير مرتبط بمحطات أو تسويات أو مواعيد، وأنه حتمي يفرضه الميدان لجهة تحديد الهدف مع الحرص على عدم الذهاب إلى توسيع الحرب، غير أنه لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل المساعي الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، على اعتبار أن هذا الهدف هو جوهر الأزمة، وأي خطوة يجب ان تراعي هذا المسار وتتكامل معه، ولا تتعارض مع النهج المعتمد في هذا المجال».