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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 آب 2024

13
AUGUST
2024
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الأخبار: إسرائيل في انتظار الردّ: لا إجماع على الحرب

7 إجراءات أنجزها العدوّ ميدانياً لمواجهة ردود محور المقاومة؟ «هلوسة» إسرائيلية بـ 7 أكتوبر جديد
لا تستقبلوا الوسيط الإسرائيلي

 

 

 


النهار: جهود غربية في ذروة السباق لمنع الانفجار

 

 

 


البناء: أوستن وغالانت وكيربي: الاستعدادات الإيرانيّة تشير إلى التخطيط لهجوم كبير/ غالانت يحمّل نتنياهو مسؤوليّة فشل المفاوضات… وحديث النصر المطلق هراء/ هزة في حمص بقوة 5.4 درجات طالت لبنان وسورية والأردن وفلسطين والعراق

 

 

 


اللواء: هوكشتاين إلى تل أبيب وبيروت لتسوية الأزمة الحدودية
خطط الإيواء أمام مجلس الوزراء غداً.. وتجدُّد السجال الرئاسي بين برّي و«القوات»

 

 

 

 

الجمهورية: مهمة الخماسية مؤجلة

 

 

 

 

الديار: حشود عسكرية «وحج» ديبلوماسي اميركي لمنع الانفجار الكبير؟!
غالانت يحذر من خطورة حرب الشمال: مواجهة حزب الله مغامرة
هوكشتاين يعود دون «خارطة طريق»... ولا قلق على سعر الصرف

 

 

 


l'orient le jour: Une secousse sismique ressentie au Liban

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: مستعدون لهجمات كبيرة قد تشنها إيران على إسرائيل «هذا الأسبوع»

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: مع اقتراب ساعات الحسم بين التسوية أو الاشتعال.. «حزب الله» أعد خطط إجلاء لا يحبذ فيها التجمع في القسم الغربي للعاصمة

 

 


الوطن السورية: العشائر العربية استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات شرق دير الزور … «قسد» تواصل تجويع وتعطيش الحسكة وتحذيرات من كارثة صحية

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