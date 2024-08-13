عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 13 آب 2024

الأخبار: إسرائيل في انتظار الردّ: لا إجماع على الحرب
7 إجراءات أنجزها العدوّ ميدانياً لمواجهة ردود محور المقاومة؟ «هلوسة» إسرائيلية بـ 7 أكتوبر جديد
لا تستقبلوا الوسيط الإسرائيلي
النهار: جهود غربية في ذروة السباق لمنع الانفجار
البناء: أوستن وغالانت وكيربي: الاستعدادات الإيرانيّة تشير إلى التخطيط لهجوم كبير/ غالانت يحمّل نتنياهو مسؤوليّة فشل المفاوضات… وحديث النصر المطلق هراء/ هزة في حمص بقوة 5.4 درجات طالت لبنان وسورية والأردن وفلسطين والعراق
اللواء: هوكشتاين إلى تل أبيب وبيروت لتسوية الأزمة الحدودية
خطط الإيواء أمام مجلس الوزراء غداً.. وتجدُّد السجال الرئاسي بين برّي و«القوات»
الجمهورية: مهمة الخماسية مؤجلة
الديار: حشود عسكرية «وحج» ديبلوماسي اميركي لمنع الانفجار الكبير؟!
غالانت يحذر من خطورة حرب الشمال: مواجهة حزب الله مغامرة
هوكشتاين يعود دون «خارطة طريق»... ولا قلق على سعر الصرف
l'orient le jour: Une secousse sismique ressentie au Liban
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: مستعدون لهجمات كبيرة قد تشنها إيران على إسرائيل «هذا الأسبوع»
الأنباء الكويتية: مع اقتراب ساعات الحسم بين التسوية أو الاشتعال.. «حزب الله» أعد خطط إجلاء لا يحبذ فيها التجمع في القسم الغربي للعاصمة
الوطن السورية: العشائر العربية استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات شرق دير الزور … «قسد» تواصل تجويع وتعطيش الحسكة وتحذيرات من كارثة صحية