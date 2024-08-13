قرار غربي بالتصدي للهجوم الإيراني

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الشرق الأوسط السعودية: باريس: ميشال أبونجم-

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أمس، الوقوف مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني المرتقب.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع القادة الأوروبيين من أجل «توجيه رسالة قوية مفادها أننا لا نرغب برؤية أي زيادة في العنف وأي هجمات من قبل إيران ووكلائها».

وأضاف كيربي: «علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة». وتابع: «قد يتم (الهجوم) هذا الأسبوع».



في الأثناء، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة «يو إس إس جورجيا» وحاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» إلى المنطقة، بعدما أبلغه وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إيران تستعد لشن «هجوم كبير».

من ناحية ثانية، قالت مصادر في حركة «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوسطاء يضغطون على قيادتها من أجل المشاركة في لقاء الخميس لبحث هدنة بغزة، مضيفة أن شروط إسرائيل الموضوعة سلفاً تعني تضييع مزيد من الوقت.

وفي بيروت، أكّد «حزب الله» أن «المقاومة مصمّمة على رد ميداني مؤلم ورادع، ولا عودة عن ذلك مهما كانت التداعيات»، انتقاماً لاغتيال هنية والقيادي في التنظيم اللبناني فؤاد شكر.