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حادثة إلقاء قنبلة على المحكمة الشرعية في بيروت ... اليكم الرواية الكاملة!

12
AUGUST
2024
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: فجر تاريخ 12-8-2024، أقدم شخص مجهول الهوية على خلع باب المحكمة الشرعية السنية الكائنة في محلة طريق الجديدة ورمى قنبلة مولوتوف، مما أدى الى اشتعال النار في داخلها واحتراقها، وتداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل هذا الخبر مما أدى الى حالة استياء في المحلة. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة، توصلت شعبة المعلومات وخلال فترة وجيزة الى تحديد هويته، ويدعى: م. س. (مواليد عام 1989، لبناني) بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة وخلال ساعات من توقيفه في محلة طريق الجديدة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس نایلون بداخله آثار من مادة السالفيا. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بخلع باب المحكمة الشرعية في محلة طريق الجديدة وإلقاء القنبلة الى داخلها ما ادى الى اشتعال النيران فيها. كما أفاد، أنه أقدم بتاريخ سابق على كسر زجاج المحكمة. اجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

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