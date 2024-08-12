"الاتصالات الدبلوماسية ناشطة"... ميقاتي: لبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "استمرار الوزارات والإدارات اللّبنانيّة كافّة، بالتّعاون مع المنظّمات الدّوليّة المعنيّة وهيئات المجتمع المدني، في اتخاذ كلّ الإجراءات والخطوات المطلوبة، في إطار خطّة الطّوارئ الحكوميّة، لمواجهة الظّروف الصّعبة الّتي نمرّ بها، وكلّ الاحتمالات الّتي قد تحصل".
وأشار ميقاتي إلى أنّ "ورقة الحكومة اللبنانية الّتي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطّويل في جنوب لبنان، والّتي أعلنّاها الأسبوع الفائت، تحدّد الأسس الواضحة للحلّ، وأبرزها خفض التّصعيد لتجنّب دوّامة العنف المدمّرة، وأن يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التّوتّرات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
وركّز على أنّ "الرّسالة الأبلغ الّتي يشدّد عليها في كلّ لقاءاته واتصالاته الدّبلوماسيّة، هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرّقم 1701، لكونه حجر الزّاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان".
ضمّ الاجتماع كلًّا من: وزير الدّاخلية والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللّواء الرّكن محمد المصطفى، محافظ بيروت مروان عبود، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، محافظ الشّمال رمزي نهرا، محافظ البقاع كمال أبو جودة، محافظ النبطية هويدا الترك، محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، محافظ عكار عماد لبكي؛ ومحافظ الجنوب منصور ضو.