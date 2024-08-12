اليكم مصير اضراب عمال كهرباء لبنان...!

A + A -

أعلنت "نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" رسمياً "تعليق الإضراب واستئناف العمل والتزام العمال والمستخدمين بالدوام الرسمي للمؤسسة غداً الثلاثاء

وأصدرت البيان الآتي: "بعد المواقف النقابية التصعيدية المواكبة واجتماع نقابتي كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني مع وزير المالية ومديرها العام بشأن إفادة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مؤسسة كهرباء لبنان من مفاعيل المادة الثامنة من المرسوم 13020/2024 وبعد موافقة وزارة الطاقة والمياه وافقت وزارة المالية على نقل الاعتمادات اللازمة بهذا الخصوص،

تعلن النقابة رسمياً وقف الاضراب واستئناف العمل والتزام العمال والمستخدمين بالدوام الرسمي للمؤسسة غداً الثلاثاء الموافق 13/8/2024.

بهذه المناسبة يتقدم مجلس النقابة بالشكر من سعادة المدير العام – رئيس مجلس الادارة المهندس كمال الحايك الذي مهما تعاظمت الامور بينه وبين النقابة يبقى لديه الحسّ الوظيفي مع العمال والمستخدمين ، ومن معالي وزير الطاقة والمياه

الدكتور وليد فياض الذي كما عودنا دائماً ان يكون السبّاق في الموافقة على حقوق ومستحقات الموظفين، ومن معالي وزير المالية الدكتور يوسف الخليل على حسه الوطني والانساني ومدير عام الوزارة الاستاذ جورج معراوي وكافة القوى السياسية التي ساهمت في انجاز هذا المطلب المحق، ولا يسعنا إلا ان نخص بالشكر والتقدير دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الراعي والحاضن لحقوق العمال والمستخدمين".