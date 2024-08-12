"معاريف": نهاريا دخلت "خط النار"!

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قالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا من جانب حزب الله، ما أدخل منطقة نهاريا وجنوبها إلى خط النار، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت فجر الاثنين بدوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، وسقوط عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وقالت القناة 14 العبرية إن عشرات الانفجارات سمع دويها في نهاريا وصولا إلى منطقة الكريوت، وسط أنباء عن سقوط صواريخ على عدد من المنازل في مستوطنة كابري.

وبحسب الإعلام العبري، لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن. فيما أشارت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقة الأخيرة كانت بأكثر من 30 صاروخا.