"والا": "تهديد الاختراق البري عند الحدود الشمالية واقعي أكثر من أي وقت"!

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ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن "تهديد الاختراق البري عند الحدود الشمالية واقعي أكثر من أي وقت".

وأشار الموقع، إلى أن "قوة الرضوان لا تزال تستطيع تنفيذ هجوم منظم بما فيه السعي للتسلل إلى مستوطنة أو موقع عسكري".

وتابع، "من يعتقد أنّ حزب الله لا يتدرب على اختراق بعض مقاتليه المنطقة الإسرائيلية "خاطئ وواهم".

وختم الموقع: "فرضية العمل لدى الجميع يجب أن تكون بشأن قدرة حزب الله على إدخال قوات زرع علم في مستوطنة أو موقع للجيش الإسرائيلي وإحراق مبان".