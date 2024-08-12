قبل ايام على استئناف المفاوضات.. حركة مكوكية عاجلة!

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قبل ثلاثة ايام على موعد استئناف المفاوضات في شأن وقف اطلاق النار واجراء صفقة تبادل الاسرى والمعتقلين بموجب المبادرة الثلاثية التي أطلقها الرئيسان الأميركي والمصري وامير قطر، تحدثت مراجع ديبلوماسية في لبنان عن حركة مكوكية عاجلة لحصر العناوين التي سيتركز البحث عليها في الدوحة حيث تقرر ان ينعقد فيها اللقاء المنتظر بمشاركة الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني والاطراف المعنية بها من الوسطاء العرب والأميركيين بعدما استبعاد ان تكون القاهرة مقرا للاجتماع في اللحظات الاخيرة.

وكشفت مراجع ديبلوماسية ان التمثيل القطري سيكون على مستوى رئيس حكومتها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي سيستضيف الوفود المشاركة وفق الآلية المعتمدة في المفاوضات غير المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين وسيرأس الجانب الأميركي مدير المخابرات المركزية الـ "سي آي آي" وليم بيرنز. وتتمثل إسرائيل برئيس جهاز المخابرات دافيد بارنياع. وسيكون الوفد الفلسطيني موجودا في الدوحة بادارة نائب رئيس حركة "حماس" في الداخل الدكتور خليل الحية خلفا للرئيس السابق للمكتب السياسي إسماعيل هنية بعدما بات رئيس الحركة في الداخل يحيى السنوار خلفا له بعد اغتياله. وسيمثل الجانب المصري مدير المخابرات المصرية عباس كامل.