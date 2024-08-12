صواريخ "الحزب" تُشعل ليل "نهاريا"!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقوا من لبنان باتجاه مدينة نهاريا، في حين أعلنت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الغربي جراء سقوط صواريخ".



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن "الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل".



من جانبه، أعلن حزب الله أن "عناصره قصفت المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في جعتون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا"، مضيفاً أن "القصف جاء رداً على الاعتداءات على قرى جنوبية خصوصا بلدة معروب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن "صفارات إنذار وانفجارات قوية دوت في في نهاريا وبلدات بالجليل الأعلى في أعقاب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان".