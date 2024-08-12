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وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" انه يفصل ملف الانتخابات الرئاسية عن الحرب، مبديا استعداده التام للدعوة الى الحوار أو التشاور فورا تمهيدا لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا كان المعنيون جاهزين للتجاوب مع هذه الدعوة على قاعدة "حوار فرئاسة."

ولكن بري أبدى خشيته من ان هناك من يرفض التجاوب مع مبادرته في انتظار تبلور كيف ستنتهي الحرب، لافتا الى ان "البعض يُضيّع وقته والفرص اذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية الى اضعاف حزب الله وحركة أمل". واعتبر ان "الرد الذي تنتظره إسرائيل منذ ايام باعصاب مشدودة هو حتمي"، الا انه لفت الى ان "الرد او الانتقام طبق يؤكل باردا".