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مقاتلو العشائر يستهدفون «قسد» شرق دير الزور

12
AUGUST
2024
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الوطن السورية: واصل مقاتلو العشائر العربية استهداف ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، الموالية لقوات الاحتلال الأميركي، أمس ولليوم الخامس على التوالي، في ريف دير الزور الشرقي، وامتدت المواجهات إلى بلدة الكبر بريف المحافظة الغربي، في وقت بدأت الميليشيات بهدم وتفجير منازل المدنيين لردعهم عن الخروج ضدها.

 

وأوضحت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي أن قوات العشائر العربية شنت الليلة قبل الماضية هجمات باتجاه تجمعات «قسد» في بلدتي الحوايج والبصيرة جنوب شرق المحافظة، وكبدتها خسائر في الأرواح، استدعت عقبها الميليشيات تعزيزات إلى المنطقة وعمدت إلى تمشيط البلدتين بحثاً عن مطلوبين.

 

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن «قسد» قصفت عشوائياً بقذائف الهاون بلدات الدحلة والطيانة وذيبان عند الضفة الشرقية لنهر الفرات شرقي دير الزور، رداً على الهجمات التي استهدفتها والخسائر البشرية والعسكرية الكبيرة التي منيت بها.

 

وذكرت أن قوات العشائر قتلت مسلحين اثنين وأصابت 3 آخرين بجروح خلال قصفها بصاروخ موجه سيارة عسكرية لـ«قسد» على الطريق الواصل بين بلدتي سويدان والشنان بريف دير الزور الشرقي.

 

وأشارت إلى أن مواجهات قوات العشائر العربية مع «قسد» امتدت الليلة قبل الماضية إلى بلدتي الكبر والهرموشية غرب دير الزور، حيث داهم مقاتلو العشائر نقاط وحواجز الميليشيات عند مدخل البلدتين، وتمكنوا من قتل 7 مسلحين وإصابة 8 آخرين بعد تدمير نقطتين عسكريتين.

 

ولفتت إلى أن قوات العشائر العربية استهدفت أمس بالأسلحة الرشاشـة والقـذائف الصاروخيـة مقـراً للميليشيات فـي بلـدة حوايـج البومصعـة في الريف الغربي للمحافظة، وحققت إصابات مؤكدة.

الوطن السورية
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