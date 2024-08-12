عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 آب 2024

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الأخبار: مسلسل المجازر والإخلاء: حرب تيئيس الغزيين

واشنطن لقائد الجيش: ابتعد عن النازحين السوريين







اللواء: «دراما الردَّين» بين لهيب النار ومخاوف الإنفجار!

مجلس الوزراء يبحث عن تمويل خطة الطوارئ.. واليونيفيل ملتزمة التنسيق مع الجيش

النهار: ترقّبٌ قلقٌ للخميس بعد المجزرة والتصعيد جنوباً

البناء: 100 شهيد في مجزرة غزة… وكبار ضباط الاحتلال: نحن بعيدون جداً عن النصر / تقديرات مخابرات الكيان: اليوم يبدأ الرد من لبنان وإيران… والضفة الغربية تصعّد / حماس: المطلوب خطة تنفيذ ما قبلته الحركة في 2 تموز بدلاً من مفاوضات جديدة /



الديار: فشل محاولات واشنطن تفادي رد محور المقاومة

استبعاد خروقات بملف الهدنة في اجتمـاع الخمــيـس؟



l'orient le jour: Tandis que les efforts pour retenir l'« axe » iranien se poursuivent, Netanyahu joue l'escalade à Gaza

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «حماس» تطلب من الوسطاء عرض خطة تعتمد على المحادثات السابقة

بدلاً من مفاوضات جديدة



الأنباء الكويتية: حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية بين النزوح والحركة الأقل من عادية



الوطن السورية: الفائزون يؤدون القسم.. وانتخاب مكتب جديد.. والحكومة بحكم المستقيلة … الرئيس الأسد يُصدر مرسوماً بتحديد الـ21 من الشهر الحالي لعقد أولى جلسات مجلس الشعب