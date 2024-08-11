حمدان: ستبقى الميادين في طليعة المقاومين

A + A -

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

إن الميادين حق والميادين الإعلامية صوت هذا الحق، الذي ما هان يوماً ولا خان، وكان دائماً ميادين ساحات الوغى والجهاد والنضال من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين، وما فعله اليوم اليهود بحق الميادين، يؤكد المؤكد أن هذه الميادين ستبقى في طليعة المقاومين، وستبقى رصاص المقاومين الإعلامي، وستبقى الميادين بقيادة غسان بن جدو، قبلة كل المؤمنين بحقنا، بالسير على طريق القدس.

عاشت الميادين، والسلام على كل مناضليها، والرحمة لشهدائها الأبرار.