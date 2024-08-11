عبير خرجت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الاحد، بلاغ جاء فيه: "تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: عبير بشير العسكري (من مواليد عام 1987، سورية الجنسية)".



وأضاف، "التي غادرت بتاريخ 6-8-2024، منزلها الزوجي الكائن في بلدة كفرعقا-الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".



وختم البلاغ: "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 06651273 ، للإدلاء بما لديهم من معلومات".