24 ساعة حاسمة.. "الحزب" سيرد أولًا!

A + A -

أفادت صحيفة "معاريف" "الإسرائيلية"، بأن "التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة"، وذلك على خلفية اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن "تلك التقديرات ترجح أن يهاجم حزب الله "إسرائيل" أولا، ثم تقوم إيران بذات الشيء".

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أن "حزب الله عازم على تنفيذ هجوم ضد "إسرائيل" في الأيام المقبلة”. وأوضحت أن "حزب الله لن يغير خططه بسبب جولة المفاوضات المقررة الخميس المقبل، والمتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة".