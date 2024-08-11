انتحل صفة امنية ليُنفذ عملية سلب بقوة السلاح!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 29-7-2024، ادعى المدعو (ع. ر. من مواليد عام 1995، لبناني) أن مجهولاً أقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وتهديده بعد أن انتحل صفة أمنية وسلبه مبلغ /150/ دولارًا أميركيًا، وذلك في بلدة علما قضاء زغرتا وفرّ إلى جهة مجهولة.



وأشار الى، ان "على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة وخلال ساعات إلى تحديده وهو المدعو: م. ش. (من مواليد عام 2001، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم محاولة قتل وسرقة".



وتابع البلاغ، "بالتاريخ ذاته وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة علما على متن دراجة آلية لون أبيض دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط حبة مخدِّرة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".