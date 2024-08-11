حال الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأربعاء حيث تتخطى معدلاتها في الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّب في بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجبلية، يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية بشكل خاص اعتبارا من بعد الظهر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية. الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة. الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل على الساحل، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها بحدود ال3 درجات، فيما يكون الارتفاع محدودا جنوبا وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل الشمالي وبيروت، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، على الجبال من 21 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين15 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 50 و75 %.

- حال البحر: مائج احيانا .

- حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27.