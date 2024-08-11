سلوم: أزمة كبرى بالحصول على أدوية الأمراض المزمنة ان توسّعت الحرب

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ميّز نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم عبر صوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد” بين أدوية الأمراض المزمنة التي تُصرف في الصيدليات والمتوافرة بشكل طبيعي لاعتمادها على الصناعة المحلية وعلى الاستيراد، وبين أدوية الأمراض المستعصية كأدوية السرطان والتصلب اللويحي المدعومة والمتواجدة أصلًا بشكل ضئيل، ما يمنع حوالي 50 الف مريض من الحصول عليها ما يضطرهم إلى التوجّه للحصول عليها من السوق السوداء او للتوقّف عن العلاج.

وأكّد ان هناك أزمة كبرى في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة في حال توسّعت الحرب، وان السبب هو السياسة الدوائية ككل وسياسية الدعم، واعتبر ان الأهم الحفاظ على نوعية وجودة الدواء في المناقصات، وأوضح حرص النقابة على توجيه الصيادلة نحو ضرورة ترشيد صرف الدواء للحؤول دون تخزينه.