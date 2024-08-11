عناوين الصحف ليوم الأحد 11 آب 2024

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النهار: العالم يهتز للمجزرة وأوسع هجوم لـ"الحزب" حتى صفد



الديار: أكثر من 100 شهيد فلسطيني بمجزرة للعدو الإسرائيلي على مدرسة في غزّة

«إضحكوا قليلاً وستبكون كثيراً»... ردّ محور المقاومة آتٍ لا محالة

مرجع اقتصادي: الدولة عاجزة عن تطبيق خطّة الطوارئ بسبب نقص العملة الصعبة



الأنباء الكويتية: غياب بري عن واجهة الاتصالات يراد منه إعطاء طابع وطني ضمن تفاهم عام

مسؤول حكومي لـ«الأنباء»: تفاؤل كبير بالوصول إلى حل يبعد الحرب الواسعة والجيش جاهز لتنفيذ ما يطلب منه

الشرق الأوسط السعودية: «مجزرة الفجر» في غزة... الصور المرعبة تُغضب العالم

هجوم فلسطيني على الإدارة الأميركية وأسلحتها... إسرائيل تُشكك في أرقام الضحايا... «حماس»: لم يكن هناك مسلحون

الوطن السورية: الاحتلال أقر بارتكابها.. وواشنطن قدمت المزيد من المليارات لدعم إسرائيل! … العالم «المرعوب» يندد بمجزرة «التابعين» في غزة ويعجز عن وقف الإبادة