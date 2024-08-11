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الأنباء الكويتية: كشف مسؤول حكومي رسمي لـ «الأنباء» عن «تفاؤل كبير بالوصول إلى حل يبعد الحرب الواسعة عن لبنان، ضمن «جبهة الإسناد» ل‍غزة والتي أطلقها «حزب الله» ضد إسرائيل من جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر 2023، في اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في مستوطنة غلاف غزة.

ولم يشأ المسؤول الحكومي الرسمي إعطاء مزيد من التفاصيل.

ملامح التفاؤل التي لم يكشف تفاصيلها المسؤول الحكومي الرسمي، بدت في «تواصل خارجي شبه مباشر مع حزب الله، ومع الحكومة اللبنانية لجهة تقديم الأخيرة ضمانات في المنطقة المطلوب عدم تواجد عناصر الحزب فيها جنوبي الليطاني».