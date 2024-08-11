"إسرائيل" تواصل ترهيب سكان بيروت

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت:

جددت الطائرات الإسرائيلية ترهيبها للبنانيين عبر خرق «جدار الصوت» فوق العاصمة بيروت مرتين، مساء أمس، وفوق معظم المناطق، مما أثار مخاوف السكان، فيما أدى الدوي القوي إلى تحطم نوافذ زجاجية في الضاحية الجنوبية.

وحلّقت الطائرات الإسرائيلية فوق القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، حيث شوهدت بالعين المجردة تطير على ارتفاع متوسط، علماً أن القصر الجمهوري شاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من دون انتخاب خلف له.

وضاعفت إسرائيل تنفيذ الغارات الوهمية فوق بيروت، بالتزامن مع استعدادات «حزب الله» للرد على اغتيال قائده فؤاد شكر في الضاحية. وقال نواب الحزب إنه سيرد بمعزل عن مفاوضات تبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال النائب علي فياض: «إن المقاومة سترد على تجاوز العدو للخطوط الحمر في اغتياله شكر في قلب الضاحية الجنوبية مهما تكن الاحتمالات والتداعيات».