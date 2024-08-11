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النهار: أوسع هجوم لـ"الحزب" حتى صفد

11
AUGUST
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

بات معلوماً أنّ إسرائيل قصفت فجر أمس مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.



وأفادت المعلومات عن مقتل أكثر من 125 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح. القصف فجّر موجة واسعة من الإدانات العربيّة والدوليّة، ولكن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تحركت بعنف عقب المجزرة ولو أنّ التصعيد لم يربط بها.

 

إذ شنّ "حزب الله" مساء ما اعتبره الإعلام الأسرائيلي أكبر هجوم بالمسيّرات على شمالي إسرائيل منذ بدء المواجهات بين الحزب وإسرائيل.



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أولاً عن سقوط 7 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه #الجليل الغربي في مناطق مفتوحة من دون وقوع إصابات.

 

ثم أعلنت ان عشرات المسيّرات أطلقها "حزب الله" نحو الجليل والجولان. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيليّة الى أنّ نطاق ضربات "حزب الله" اتسع ووصل الى منطقة جبل الجرمق وبلدات قرب طبريا للمرة الاولى.



وتحدثت وسائل اعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات، واندلاع حرائق بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقت من لبنان نحو عشرات المستوطنات. ولفتت الى دوي صفارات الإنذار دوت في قاعدة عسكرية قرب بلدة "المغار" بالجليل الأسفل.



وأعلن مركز الطوارئ في الشمال نشوب 5 حرائق في مناطق متفرقة من الجليل والجولان، بعد الهجوم بالمسيرات والصواريخ من لبنان.



وأفيد بانفجار عدد من الطائرات المسيرة في مهبط "روش بينا" قرب صفد، واندلاع حرائق بينما تتعامل نجمة داوود الحمراء مع 5 اصابات خطيرة.

 

وقال "حزب الله" انه شن هذا الهجوم بالمسيرات الانقضاضية ردا على الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا أول من أمس .

النهار
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