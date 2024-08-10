ماذا حصل بين الجيش واليونيفيل؟

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أفادت قناة "الميادين"، مساء اليوم السبت، أن "دورية لقوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" تدخل أملاكاً خاصة في قرية كفر حمام في الجنوب". ولفتت الى أن "آلية الجيش اللبناني التي كانت ترافق دورية "اليونيفيل" انسحبت على خلفية دخول أملاك خاصة".



وأشارت القناة، الى أن "الجيش اللبناني أوقف دورياته المشتركة مع "اليونيفيل" على خلفية ما حدث في كفر حمام في الجنوب". في حين ذكرت أن "طائرات الاحتلال أغارت على المكان في كفر حمام بعدما غادرته دورية "اليونيفيل". وتابعت، "دورية "اليونيفيل" خالفت الأصول المتبعة في تحركاتها بدخولها أملاكاً خاصة في كفر حمام".