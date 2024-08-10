قوى الامن تعمم صورة مطلوب يوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر للهجرة

A + A -

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهويّة، مطلوب للقضاء، ينتحل صفة موظّف في مفوّضية الأمم المتّحدة في بيروت، ويوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر للهِجرة، ويأخذ منهم مبالغ ماليّة لقاء إنجاز تلك المعاملات، ويتوارى عن الأنظار.

وطلبت المديريّة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان وجوده، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمّع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا _ تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308-07 – 729147-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأنّ كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقاً للقانون.