كهرباء لبنان: حريصون على اعطاء العاملين حقوقهم طالما انها تتوافق مع احكام القوانين

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أصدر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بيانا جاء فيه: "عطفاً على ما ورد في بيان مجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ ٩-٨-٢٠٢٤ والمتعلق مضمونه بتطبيق المرسوم رقم ١٣٠٢٠ / ٢٠٢٤، يهم مجلس ادارة المؤسسة توضيح التالي: ان مجلس الادارة لطالما وقف الى جانب مستخدمي وعمال كهرباء لبنان من خلال تحقيق مطالبهم واقرار الحقوق العائدة لهم واخرها صدور قرار عن مجلس الإدارة رقم ٢٨٣- ١٦/ ٢٠٢٤ تاريخ ٢٨-٦-٢٠٢٤ الذي قضى بالموافقة على الاستفادة من احكام المرسوم اعلاه، مع العلم ان القرار المذكور لم يصدر بناء لمطالب النقابة بل تطبيقاً للمراسيم النافذة،

وبالتالي يؤكد مجلس الادارة حرصه على اعطاء كافة العاملين في المؤسسة حقوقهم طالما انها تتوافق مع احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزامات المطلوبة بالمقابل من هؤلاء العاملين. وانطلاقاً من ذلك ستعمد المديرية العامة الى إرسال كتاب تطلب بموجبه اعادة النظر بما ورد في كتاب وزارة المالية رقم ١٩١٦ / ص١ تاريخ ٥-٨-٢٠٢٤ الذي تضمّن رفضاً لقرار مجلس الادارة رقم ٢٨٣-١٦ / ٢٠٢٤، وذلك بناء على الاتصال الذي أجراه حضرة المدير العام لوزارة المالية بحضرة رئيس مجلس الادارة - المدير العام وتمنى عليه طلب اعادة النظر.

اما لجهة الاعتذار عما ورد في بيانات مجلس النقابة، فإن مجلس الادارة لا يزال يرى ان من واجب النقابة تقديم اعتذار عن بيانها الأخير كما عن بيانيها السابقين (رقم ١ ورقم ٢) واللذين تضمنا مغالطات وافتراءات واتهامات للإدارة منافية للحقيقة، ولا تمت بالواقع وبالمطالب العمالية بصلة. ويؤكد مجلس الإدارة بأن القرارات المذكورة في بيان النقابة السابق، قد تمت بناءً على اقتراحات المديريات المعنية ومستخدميها بعد درسها بشكل دقيق وتعديلها بما يتناسب مع تسيير المرفق العام واستمرارية المؤسسة بتأمين التغذية للمواطنين بحسب إمكانية المؤسسة في هذه الظروف الصعبة، وذلك شعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه".