اجتماع لكوادر ومجلس قضاء جبيل في "التيار" بحضور كتيلي: التزام الأخلاقيات ومتابعة المسيرة بالوحدة والتمسك بالقضية

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عقد أمس مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر اجتماعاً موسعاً جمع قيادات التيار في القضاء وبحضور نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، وخرجَ بتوصيات عدة:

١- إن المجلس إذ يتفهم مشاعر الغضب والخيبة لدى الملتزمين والمناصرين من التفريط وعدم الامانة للوكالة النيابية التي منحوها لبعض النواب، يطلب من الأصدقاء والملتزمين كافة عدم تناول موضوع استقالة النائب ابي رميا في مجالسهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فللتيار أخلاقيات وسلوكيات لطالما التزم بها، وإن اي موقف رسمي لا يصدر الّا عن قيادة التيار المركزية.

٢- جدد المجتمعون وعدهم وعهدهم بمتابعة المسيرة على اساس الوحدة والالتزام ، فقوّة التيار هي بتضامن أبنائه والتفافهم حول القضية والأهداف وليس حول الاشخاص.