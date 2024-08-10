أسرار الصحف ليوم السبت 10 آب 2024

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اللواء

ما يزال رعايا دول غربية، لا يكترثون لبيانات السفارات بالمغادرة فوراً، ويمضون أوقاتاً بين العاصمة والمناطق السياحية في الجبل والشمال!

حال الوضع الدستوري، دون خروج وزير سيادي من حكومة تصريف الأعمال، من دون التوصل إلى تسوية حول الموضوع.

أُسند لوزير مخضرم دور في حركة اتصالات، لقدرته على التعامل مع الجانب الأميركي، ولملء بعض الشغور في الموقع الرئاسي الأول..

البناء

تقول مصادر فلسطينية إن قيادة حركة حماس وجّهت إلى الوسطاء مجموعة أسئلة حول دعوتها للتفاوض بعد أسبوع تتصل بضمانات التوصل إلى اتفاق أو إعلان موقف من الوسطاء أو إذا كان هناك وضع مهلة زمنية للتفاوض خصوصاً أن الحركة سبق ووافقت على عرض قدّمه الوسطاء ورفضت حكومة الاحتلال العرض وعادت الأمور الى مربعها الأول، بينما تستمرّ المجازر وعمليات القتل والتدمير والتجويع في غزة. وهل هناك خطة لدى الوسطاء لوقف أعمال القتل والتدمير وفتح طريق دخول المساعدات خلال المفاوضات؟

أكد دبلوماسيون نقلاً عن وسطاء زاروا طهران وتواصلوا معها بعد البيان الأميركي المصري القطري حول مفاوضات غزة وسمعوا منها فصلاً تاماً بين ردّ مؤكد لا غنى عنه على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عاصمتها طهران وقتل ضيفٌ رئاسيّ، وبين دعم إيران الكامل لحل تفاوضي ترضاه المقاومة الفلسطينية في غزة يوقف العدوان ويحقق المطالب.