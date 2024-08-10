عناوين الصحف ليوم السبت 10 آب 2024

A + A -

الأخبار

ميقاتي: هذا ما طلبه الغرب منّا

مناورة واشنطن عقيمة: الردُّ آتٍ

البناء

إيران: أولويتنا اتفاق تقبله حماس في غزة منفصلة عن قيامنا بواجب الرد الحتمي / البث الإسرائيلية: واشنطن حددت موعد التفاوض بحساب تقدير موعد رد حزب الله/ نتنياهو للتفاوض على الاتفاق وليس التنفيذ… والقسام تبايع السنوار وإلى العمليات

اللواء

التمديد «لليونيفيل» يلاقي القواعد اللبنانية لمرحلة الاستقرار الطويل في الجنوب

قبرص على خط ترحيل الرعايا الأوروبيين.. والاحتلال يغتال قيادياً من حماس في صيدا

الأنباء الكويتية

مصادر لـ «الأنباء»: اتفاق مرجح على تجنّب الحرب الموسعة عنوانه «وقف النار في غزة» و«المرافق النفطية في سورية»