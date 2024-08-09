تحطم طائرة مدنية في البرازيل على متنها عشرات المسافرين

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أفادت وسائل إعلام برازيلية اليوم عن تحطم طائرة مدنية، من المرحج أن يكون على متنها عشرات المسافرين، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وظهر على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر طائرة مدنية لحظة سقوطها.



وقالت بوابة "G1": "إن طائرة تقل 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم تحطمت يوم الجمعة في ولاية ساو باولو البرازيلية".



وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز ATR-72، أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.



ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني (Anac)، فإن هذا الطراز يتسع لـ 68 راكبا، ولا توجد حتى الآن معلومات عن الضحايا.