من هو سامر الحاج الشخصية المستهدفة في الغارة على صيدا...!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في صيدا باستشهاد القيادي في حركة "حماس" - عين الحلوة سامر الحاج، بعد استهداف مسيرة معادية لسيارته الرباعية الدفع، بالقرب من حسبة صيدا عند مدخلها الجنوبي.

وجرح مدنيان هما نسيم ناصر وايمن عودة الذي يعمل في احدى محطات البنزين في المكان، وتم نقله إلى مستشفى الهمشري صيدا.

وعلى الفور، هرعت إلى المكان القوى الامنية، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني التي وجدت صعوبة في الوصول إلى المكان بسبب تجمهر المواطنين وسط مناشدات لهم للابتعاد، افساحا في المجال امام القوى المختصة للقيام بعملها.