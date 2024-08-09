عملية دهم للجيش وتوقيف 3 أشخاص... في هذه المنطقة!

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه “بتاريخ 9 / 8 /2024 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وأوقفت المواطن (و.م.) لإطلاقه النار والسوريَّين (ب.ع.) و(م.ح.) لتجولهما داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، كما أن الأول على تواصل مع عدد كبير من المطلوبين، فيما يعمل الثاني في خيم لزراعة الماريجوانا لمصلحة أحد المطلوبين، وقد أتلفت الوحدة 3 خيم منها. كذلك ضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى سيارتين غير قانونيتين”.

وأكدت المديرية، أن “المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.