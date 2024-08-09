living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الصحة تشجب اعتداء "إسرائيل" مجدداً على فرق الإسعاف!

9
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شجبت وزارة الصحة العامة بأشد العبارات إصرار العدو الإسرائيلي على تكرار اعتداءاته على فرق الاسعاف التي يعرض أفرادها حياتهم للخطر في جنوب لبنان لإنقاذ ما أمكن من الأرواح نتيجة العدوان.

فقد استهدفت قوات الاحتلال اليوم سيارة تابعة لجمعية الرسالة في بلدة ميس الجبل بينما كان الفريق التابع للجمعية يعمل على انجاز مهمة صحية إنسانية في المنطقة.
وقد نجا الفريق بأعجوبة علما بأن المفوض أصيب بشظية تطلبت علاجا خاصا في المستشفى.


إن الوزارة تكرر مناشدتها المجتمع الدولي إدانة هذه الإعتداءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف المعمول بها في زمن الحروب، وتؤكد انها ماضية في توثيق كل الإنتهاكات التي تطال القطاع الصحي وأجهزته إيمانا بضرورة احقاق الحق ولو بعد حين ووضع حد لهذه الإنتهاكات اللاإنسانية الهادفة إلى تعطيل المهام النبيلة الاسعاف.
مهنا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   