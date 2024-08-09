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بعدما تكلّلت المساعي والمتابعات الحثيثة مع الوزارات المعنية والجهات المانحة بالنجاح، انطلقت أعمال مشروع توسيع برك الري في كفرمشكي. وكان للنائب شربل مارون جولة مع رئيس البلدية والمختارة والفعاليات، اطلع فيها على سير العمل والأشغال المخطط لها وتشمل توسيع وتأهيل البركتين الزراعتين بالإضافة الى انشاء شبكة للري مع خزان سعة ١٥٠ م٣ وتركيب مضختين وتأمين طاقة شمسية لضخ المياه من البركتين. المشروع من تمويل البنك الألماني للتنمية KfW وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه وبلدية كفرمشكي. ويكتسب المشروع أهمية قصوى لأنه يدعم المزارعين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.